В Госдуме хотят рассмотреть закон о денонсации соглашения с США по плутонию

В России также предложили сделать реестр заводчиков животных. Согласно тексту законопроекта, разведением питомцев сейчас официально занимаются порядка четырех тысяч юридических лиц и компаний. Однако не все работают законно. Законопроект призван упорядочить соответствующую деятельность.