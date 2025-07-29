В Госдуме хотят рассмотреть закон о денонсации соглашения с США по плутонию

В Госдуму планируют внести проект о денонсации соглашения с Соединенными Штатами по утилизации оружейного плутония. Правительство России рассмотрит соответствующий документ 31 июля, транслирует ТАСС.
В материале отмечается, что соглашения достигли в 2000 году. Сделка с США предполагает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония.
«Законопроект включен в повестку заседания 31 июля», — сообщил источник агентства.
В России также предложили сделать реестр заводчиков животных. Согласно тексту законопроекта, разведением питомцев сейчас официально занимаются порядка четырех тысяч юридических лиц и компаний. Однако не все работают законно. Законопроект призван упорядочить соответствующую деятельность.