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В Госдуме хотят рассмотреть закон о денонсации соглашения с США по плутонию

На заседании 31 июля правительство РФ рассмотрит закон о денонсации сделки с США по утилизации плутония.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму планируют внести проект о денонсации соглашения с Соединенными Штатами по утилизации оружейного плутония. Правительство России рассмотрит соответствующий документ 31 июля, транслирует ТАСС.

В материале отмечается, что соглашения достигли в 2000 году. Сделка с США предполагает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония.

«Законопроект включен в повестку заседания 31 июля», — сообщил источник агентства.

В России также предложили сделать реестр заводчиков животных. Согласно тексту законопроекта, разведением питомцев сейчас официально занимаются порядка четырех тысяч юридических лиц и компаний. Однако не все работают законно. Законопроект призван упорядочить соответствующую деятельность.