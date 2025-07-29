Эксперты оценили нанесенный пошлинами Трамп ущерб глобальной экономике в $2 трлн

«Протекционизм США вместе с новыми торговыми соглашениями Президента замедляют поток инвестиций и перестраивают цепи поставок в ущерб мировой экономике… Общий уровень тарифов США сейчас самый высокий с 1930-х годов и примерно в 6 раз превышает уровень, установленный на момент вступления Трампа в должность в начале этого года», — подчеркнули в Bloomberg.