Эксперты оценили нанесенный пошлинами Трамп ущерб глобальной экономике в $2 трлн

Мировая экономика потеряет несколько триллионов долларов из-за тарифной политики Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. С таким заявлением выступило информагентство Bloomberg со ссылкой на проведенное исследование.
«Протекционизм США вместе с новыми торговыми соглашениями Президента замедляют поток инвестиций и перестраивают цепи поставок в ущерб мировой экономике… Общий уровень тарифов США сейчас самый высокий с 1930-х годов и примерно в 6 раз превышает уровень, установленный на момент вступления Трампа в должность в начале этого года», — подчеркнули в Bloomberg.
Согласно прогнозу экспертов информагентства, совокупные потери глобальной экономики, которые приносят «торговые войны», уже в ближайшие месяцы достигнут 2 триллионов долларов.
Аналитики добавили, что наибольшие издержки понесут страны Евросоюза.
Стоит отметить, что с мнением информагентства согласны и некоторые ведущие европейские функционеры. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявил, что национальную экономику ожидает «значительный ущерб» из-за согласованных американских пошлин в 15 процентов.