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Эксперты оценили нанесенный пошлинами Трамп ущерб глобальной экономике в $2 трлн

Мировая экономика потеряет несколько триллионов долларов из-за тарифной политики Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Мировая экономика потеряет несколько триллионов долларов из-за тарифной политики Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. С таким заявлением выступило информагентство Bloomberg со ссылкой на проведенное исследование.

«Протекционизм США вместе с новыми торговыми соглашениями Президента замедляют поток инвестиций и перестраивают цепи поставок в ущерб мировой экономике… Общий уровень тарифов США сейчас самый высокий с 1930-х годов и примерно в 6 раз превышает уровень, установленный на момент вступления Трампа в должность в начале этого года», — подчеркнули в Bloomberg.

Согласно прогнозу экспертов информагентства, совокупные потери глобальной экономики, которые приносят «торговые войны», уже в ближайшие месяцы достигнут 2 триллионов долларов.

Аналитики добавили, что наибольшие издержки понесут страны Евросоюза.

Стоит отметить, что с мнением информагентства согласны и некоторые ведущие европейские функционеры. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявил, что национальную экономику ожидает «значительный ущерб» из-за согласованных американских пошлин в 15 процентов.

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