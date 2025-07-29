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Грушко: Военные расходы НАТО достигли немыслимых 1,5 трлн долларов

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью ассоциации «Франко-российский диалог» заявил о колоссальных объёмах военных расходов стран НАТО, которые сейчас составляют 1,5 триллиона долларов.

Источник: Life.ru

Европейские государства альянса планируют увеличить свои оборонные бюджеты до 5% от валового внутреннего продукта, что приведёт к дополнительным затратам в размере 456 миллиардов долларов.

Грушко подчеркнул, что такие расходы обернутся потерями для налогоплательщиков, которые будут вынуждены жертвовать финансированием социальных нужд, здравоохранения, науки и образования. Именно для оправдания этих огромных затрат западная пропаганда активно демонизирует Россию. По итогам саммита в Вильнюсе в июне лидеры НАТО приняли решение увеличить оборонные расходы, назвав РФ «долгосрочной угрозой» для евроатлантической безопасности. Дипломат также отметил, что НАТО и Европейский союз стремятся создать систему безопасности, игнорируя участие Москвы и направляя свои действия против неё.

Ранее Life.ru писал, что Австрия решила вступить в НАТО под предлогом агрессии России. Глава МИД страны заявила, что хотя население не поддерживает эту идею, Вена планирует отказаться от нейтралитета.

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