Грушко подчеркнул, что такие расходы обернутся потерями для налогоплательщиков, которые будут вынуждены жертвовать финансированием социальных нужд, здравоохранения, науки и образования. Именно для оправдания этих огромных затрат западная пропаганда активно демонизирует Россию. По итогам саммита в Вильнюсе в июне лидеры НАТО приняли решение увеличить оборонные расходы, назвав РФ «долгосрочной угрозой» для евроатлантической безопасности. Дипломат также отметил, что НАТО и Европейский союз стремятся создать систему безопасности, игнорируя участие Москвы и направляя свои действия против неё.