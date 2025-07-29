FT: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке

Администрация президента США Дональда Трампа отказала главе администрации Тайваня Лаю Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке на пути в страны Центральной Америки. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией.