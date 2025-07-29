FT: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке

Администрация президента США Дональда Трампа отказала главе администрации Тайваня Лаю Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке на пути в страны Центральной Америки. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией.
Причиной запрета стали возражения со стороны Китая, выразившего Вашингтону недовольство планируемым визитом тайваньского политика.
Собеседники издания уточнили, что Лай планировал провести в Нью-Йорке встречу с представителями аналитического центра Heritage Foundation, придерживающегося консервативных взглядов, и рассчитывал выступить на мероприятии. Однако Вашингтон отклонил этот запрос, чтобы избежать обострения отношений с Пекином.
При этом неизвестно, был ли Лаю отказано в запланированной остановке в Далласе, штат Техас, которую он собирался совершить после визита в Нью-Йорк.
Ранее США поставили вторую партию из 42 танков M1A2T Abrams на Тайвань. Техника была направлена в район расположения танкового учебного подразделения, находящегося в округе Синьчжу, в северо-западной части острова.