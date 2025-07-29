Кроме того, Дональд Трамп заключил выгодную для Вашингтона сделку с Евросоюзом. Соглашение касается торговли. По мнению бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, президент США выражает недовольство по отношению к России, чтобы Европа была сговорчивее при заключении торговых сделок. Он подчеркнул, что конфронтация Дональда Трампа с Россией по конфликту на Украине — цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию стран Евросоюза.