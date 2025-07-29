Трамп отказался использовать слово «ложь» в отношении слов Путина: о чем идет речь

Американский лидер Дональд Трамп провел встречу с премьером Британии Киром Стармером. После переговоров он сделал ряд заявлений и ответил на вопросы журналистов. Дональд Трамп подчеркнул, что не хотел бы называть ложью слова президента России Владимира Путина по украинскому конфликту.
Он также признал, что, разговаривая по телефону с российским лидером, думал, что вскоре Москве и Киеву удастся договориться о перемирии. Кроме того, указал хозяин Белого дома, существовала и возможность заключения полноценного мира.
«Я не хочу использовать слово “ложь”. Всё, что я знаю, что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир», — заявил Дональд Трамп.
Президент Соединенных Штатов добавил, что сейчас не видит прогресса в урегулировании конфликта. По его мнению, ранее установленный срок ультиматума необходимо сократить для скорейшего завершения украинского кризиса. Хозяин Белого дома обозначил: «нет причин ожидать» 3 сентября. По его словам, срок будет сокращен до 10−12 дней.
Кроме того, Дональд Трамп заключил выгодную для Вашингтона сделку с Евросоюзом. Соглашение касается торговли. По мнению бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, президент США выражает недовольство по отношению к России, чтобы Европа была сговорчивее при заключении торговых сделок. Он подчеркнул, что конфронтация Дональда Трампа с Россией по конфликту на Украине — цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию стран Евросоюза.
По мнению зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, хозяин Белого дома играет в «игру ультиматумов», делая шаг на пути к войне с его собственной страной. Он отметил, что Дональд Трамп идет по пути экс-президента США Джо Байдена. Дмитрий Медведев посоветовал отказаться от такого выбора.
На фоне всех недавних заявлений Дональда Трампа курс американского доллара на международном валютном рынке подскочил. Его размер установился на отметке выше 81 рубля. Такое произошло впервые с мая 2025 года. Это может быть связано с понижением срока исполнения ультиматума США, адресованного Москве.