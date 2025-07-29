Храбрый боец в одиночку остановил группу диверсантов ВСУ и помог пленить их командира

В ходе боев военнослужащие Вооруженных сил РФ взяли в плен командира группы радикалов, который во время допроса рассказал об их опорном пункте. После получения данных о расположении укрепленной позиции боевиков ВСУ российский артиллерийский расчет нанес по ней разрушительный удар.