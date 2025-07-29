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Храбрый боец в одиночку остановил группу диверсантов ВСУ и помог пленить их командира

В Министерстве обороны России рассказали об отважном поступке рядового Сергея Бурмистрова, который в одиночку остановил продвижение боевиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

В Министерстве обороны России рассказали об отважном поступке рядового Сергея Бурмистрова, который в одиночку остановил продвижение боевиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Подробности приводят РИА Новости.

«Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, Сергей занял выгодную позицию. Подпустив ДРГ поближе, Сергей Бурмистров открыл огонь на поражение…», — процитировали на РИА Новости сообщение Минобороны.

Как указали в военном ведомстве, российский солдат в одиночку сковывал продвижение диверсантов ВСУ до того момента, пока на этот участок не прибыло его подкрепление.

В ходе боев военнослужащие Вооруженных сил РФ взяли в плен командира группы радикалов, который во время допроса рассказал об их опорном пункте. После получения данных о расположении укрепленной позиции боевиков ВСУ российский артиллерийский расчет нанес по ней разрушительный удар.

Важно отметить, что история подвига рядового Сергея Бурмистрова не является единичным случаем. Ранее в Минобороны рассказали о мужестве лейтенанта Максима Сибирко, который в одиночку ликвидировал огневую позицию киевских радикалов, а также их склад боеприпасов.