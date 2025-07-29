Перемирие между Таиландом и Камбоджей продержалось всего несколько часов

Напомним, в понедельник, 28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что в ходе переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня с полуночи по местному времени. Также на 29 июля запланирована встреча высокопоставленных офицеров армий Таиланда и Камбоджи.