Перемирие между Таиландом и Камбоджей продержалось всего несколько часов

Заместитель представителя армии Таиланда Ритча Суксуванон обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, о котором страны договорились накануне в Малайзии. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
По словам Суксуванона, из-за нарушений по вине камбоджийской стороны столкновения на границе продолжались до 05:30 по местному времени (01:30 по московскому).
«Поступили сообщения о нарушениях в районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между обеими сторонами. Также произошли столкновения и в районе Сам Тэт, которые продолжались до 5.30», — заявил представитель таиландской армии.
Напомним, в понедельник, 28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что в ходе переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня с полуночи по местному времени. Также на 29 июля запланирована встреча высокопоставленных офицеров армий Таиланда и Камбоджи.