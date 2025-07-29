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Перемирие между Таиландом и Камбоджей продержалось всего несколько часов

Заместитель представителя армии Таиланда Ритча Суксуванон обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, о котором страны договорились накануне в Малайзии.

Заместитель представителя армии Таиланда Ритча Суксуванон обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, о котором страны договорились накануне в Малайзии. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

По словам Суксуванона, из-за нарушений по вине камбоджийской стороны столкновения на границе продолжались до 05:30 по местному времени (01:30 по московскому).

«Поступили сообщения о нарушениях в районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между обеими сторонами. Также произошли столкновения и в районе Сам Тэт, которые продолжались до 5.30», — заявил представитель таиландской армии.

Напомним, в понедельник, 28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что в ходе переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня с полуночи по местному времени. Также на 29 июля запланирована встреча высокопоставленных офицеров армий Таиланда и Камбоджи.