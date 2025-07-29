Депутат ГД рассказал, когда могут принять закон об охране Байкала

При этом также отметим, что в 2023 году после принятия в первом чтении законопроекта, который разрешает сплошную санитарную рубку на БПТ, вокруг охраны Байкала поднялся настоящий ажиотаж. Мнение разделилось на два лагеря — одни категорически против любых изменений в законодательстве и выступают за неприкосновенность территории, другие уверены, что поправки необходимы для обеспечения безопасности местных жителей и соблюдения их законных прав.