Депутат ГД рассказал, когда могут принять закон об охране Байкала

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин рассказал, когда могут принять закон об охране Байкала. По его словам, это может произойти до конца осенней сессии ГД, пишет ИА IrkutskMedia.
«Согласования всех федеральных органов есть, РАН поддерживает предложения. На экспертном совете недавно обсудили этот вопрос. Продолжаем работать», — заявил Дмитрий Кобылкин.
Он подчеркнул, что ключевые положения поправок ко второму чтению включают «четко определенные случаи возможного перевода земель для инженерной защиты от паводков и селей, строительства дорог и инфраструктуры, создания мест погребения, объектов электросетевого хозяйства, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, противопожарных разрывов для защиты населенных пунктов».
Председатель комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды уточнил, что предусматривается возможность проведения сплошных рубок погибших лесных насаждений, но только при наличии позиции РАН, передает ТАСС.
Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в июне 2023 года. В первом чтении его приняли в июле того же года. Поправки дополняют законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Авторы законопроекта указывают, что новые нормы позволят разрешить накопившиеся проблемы. В том числе обеспечить защиту населенных пунктов от лесных пожаров путем создания противопожарных разрывов, предусмотреть строительство очистных сооружений в прибрежных населенных пунктах, селезащитных сооружений. Кроме того, проект включает перевод земель лесного фонда под кладбища. Также он позволит создать отвечающую экологическим требованиям туристическую инфраструктуру.
Ранее подчеркивалось, что предполагаемые изменения не будут касаться нацпарков и других особо охраняемых природных территорий.
При этом также отметим, что в 2023 году после принятия в первом чтении законопроекта, который разрешает сплошную санитарную рубку на БПТ, вокруг охраны Байкала поднялся настоящий ажиотаж. Мнение разделилось на два лагеря — одни категорически против любых изменений в законодательстве и выступают за неприкосновенность территории, другие уверены, что поправки необходимы для обеспечения безопасности местных жителей и соблюдения их законных прав.