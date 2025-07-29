Кнайсль: На Украине не исключены изменения до конца ультиматума Трампа

По её мнению, изменения не затронут отношения Москвы и Киева. Речь идёт о необходимости выработки дальнейшей политики украинских властей. Это связано с ограничениями для антикоррупционных органов Украины.
«Это будет исключительно украинское решение — как дальше действовать в условиях фактически завершившегося срока Владимира Зеленского, как разруливать текущее хаотичное положение в украинском парламенте по вопросам антикоррупционных органов», — приводит её комментарий ТАСС.
Как сообщал Life.ru, 28 июля президент США сообщил о сокращении сроков для достижения соглашения между Россией и Украиной. Изначально Трамп планировал ждать до конца августа, но сейчас он сократил срок до первой декады.