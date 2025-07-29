Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнайсль: На Украине не исключены изменения до конца ультиматума Трампа

На Украине могут произойти изменения до завершения ультиматума президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Источник: Life.ru

По её мнению, изменения не затронут отношения Москвы и Киева. Речь идёт о необходимости выработки дальнейшей политики украинских властей. Это связано с ограничениями для антикоррупционных органов Украины.

«Это будет исключительно украинское решение — как дальше действовать в условиях фактически завершившегося срока Владимира Зеленского, как разруливать текущее хаотичное положение в украинском парламенте по вопросам антикоррупционных органов», — приводит её комментарий ТАСС.

Как сообщал Life.ru, 28 июля президент США сообщил о сокращении сроков для достижения соглашения между Россией и Украиной. Изначально Трамп планировал ждать до конца августа, но сейчас он сократил срок до первой декады.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше