Рэпера Гуфа признали угрозой нацбезопасности Украины

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, был внесён в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы ведомства.
Кроме того, исполнитель оказался в базе украинского сайта «Миротворец» (признанного террористическим и запрещённого в России). Его обвиняют в «незаконных гастролях» на территории Крыма и «преднамеренном пересечении государственной границы Украины в районе Донбасса».
Ранее в аналогичный список угрожающих национальной безопасности Украины лиц попал популярный комик Азамат Мусагалиев. Причиной стали его поддержка действий России и президента Владимира Путина, а также участие в концерте в Донецкой народной республике в 2023 году, где он исполнил юмористическую песню.