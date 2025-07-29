Рэпера Гуфа признали угрозой нацбезопасности Украины

Ранее в аналогичный список угрожающих национальной безопасности Украины лиц попал популярный комик Азамат Мусагалиев. Причиной стали его поддержка действий России и президента Владимира Путина, а также участие в концерте в Донецкой народной республике в 2023 году, где он исполнил юмористическую песню.