ВСУ в попытке удержать село Бойковка в Донецкой Народной Республике потеряли почти все свои подразделения в этом районе. Там украинские военные понесли «необоснованно большие потери», сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
При этом Марочко отметил, что что командование ВСУ все же было вынуждено отвести свои оставшиеся в Бойковке подразделения на третью линию обороны в районы Суворово и Никаноровки. Марочко назвал такой шаг командования ВСУ «исключением из правил».
«Но, по моей информации, у противника практически не осталось ничего от тех подразделений, которые там находились, потому что решение украинского командования было запоздалым, и в связи с этим вооруженные формирования Украины несли необоснованно большие потери», — подчеркнул эксперт.
Отметим, что ВС РФ освободили Бойковку в ДНР 28 июля.
Ранее боец группировки войск «Центр» рассказал, что во время боев за Новоэкономическое сопротивление российским военным оказывали лишь иностранные наемники.