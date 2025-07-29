Пушков заметил, что более 40% жителей ЕС не знают, кем является фон дер Ляйен

Свой комментарий российский сенатор сделал после появления в СМИ сообщений о новом социологическом опросе, который провели среди жителей стран Евросоюза. По результатам анкетирования выяснилось, что более 40 процентов респондентов не знают, кто такая Урсула фон дер Ляйен. Уже почти 6 лет она является председателем ЕК.