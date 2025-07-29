Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что наднациональные структуры Евросоюза работают против интересов населения региона. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.
«Опрос европейцев, половина которых не знает главу Еврокомиссии, не говоря уже о более мелких фигурах, показывает, что европейцы плохо представляют себе, кто на самом деле ими правит… Под прикрытием демократических институтов в ЕС утвердился наднациональный авторитаризм», — подчеркнул Алексей Пушков.
Свой комментарий российский сенатор сделал после появления в СМИ сообщений о новом социологическом опросе, который провели среди жителей стран Евросоюза. По результатам анкетирования выяснилось, что более 40 процентов респондентов не знают, кто такая Урсула фон дер Ляйен. Уже почти 6 лет она является председателем ЕК.
Алексей Пушков отметил, что безразличие европейцев к ведущим функционерам региона крайне выгодно для политиков. Добиваясь «анонимности», чиновники наднациональных структур ЕС огораживают себя от народных волнений — по оценке сенатора, население региона просто «не знает, к кому выдвигать претензии».
Стоит добавить, что Урсула фон дер Ляйен, о которой не знают 40 процентов жителей Европы, всего несколькими днями ранее заключила с Соединенными Штатами важное торговое соглашение, ставшее причиной очередного общественного резонанса. Обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться, на сколько пошлины американского Президента Дональда Трампа губительны для экономики Евросоюза.