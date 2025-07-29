Американский лидер Дональд Трамп 28 июля сообщил об изменении срока исполнения ультиматума, выдвинутого Москве. Теперь он составляет 10−12 дней. Глава киевского режима Владимир Зеленский может воспользоваться сокращенным сроком ультиматума. Условия, выдвинутые России, — передышка для бывшего комика, заявил подполковник Жак Бод на YouTube.
Спикер добавил, что военные ВСУ не справляются в бою. По его мнению, всем понятно, что сдержать продвижение бойцов ВС РФ не удается.
«Зеленскому необходимо вернуть благосклонность европейских политиков, получив нужную передышку для себя», — отметил Жак Бод.
Белый дом тем временем неожиданно запретил президенту Тайваня Лаю Циндэ остановиться в Нью-Йорке. Он направлялся в Центральную Америку. Аминистрация Вашингтона руководствовалась возражениями Пекина по поводу визита президента Тайваня.