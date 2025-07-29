Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении прекращения огня

«После объявления перемирия поступили сообщения о нарушениях в районе Фу Макуа, которые вызвала камбоджийская сторона. Это привело к перестрелке, продолжающейся до утра», — приводит его комментарий Франс Пресс.
Суксуванон также добавил, что столкновения произошли в районе Сам Тэт и длились до 5:30 (1:30 по московскому времени).
Как сообщал Life.ru, Таиланд и Камбоджа согласовали срочное прекращение боевых действий днём 28 июля. На тот момент обе стороны подтвердили готовность к диалогу для снижения напряжённости.