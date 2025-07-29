Еврокомиссия направила Киеву официальное предупреждение о возможной полной приостановке финансовой помощи из европейского фонда для Украины. Поводом стало давление на антикоррупционные органы страны, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.
Письмо было отправлено после попытки лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Бывшая вице-премьер-министр по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение документа. В нем говорится, что следующий транш помощи может быть заморожен, если ситуация не изменится. По ее словам, речь идет о всем следующем транше, а не только о его части. Общий объем финансирования Украины из фонда ЕС до 2027 года составляет 50 млрд евро, большая часть которых направлена на поддержку госбюджета.
Эксперты Еврокомиссии изучили ситуацию и пришли к выводу, что действия против НАБУ и САП стали самым серьезным вмешательством в антикоррупционную систему Украины с момента ее создания. В ЕК расценили это как признаки институционального конфликта, при котором власти пытаются ограничить независимость антикоррупционных структур.
Версию украинского правительства о возможном российском влиянии в НАБУ в Еврокомиссии сочли неубедительной. Там также отметили, что такие шаги подрывают доверие международных партнеров к украинским госинститутам. В ответ на запрос издания в ЕК заявили о серьезной обеспокоенности изменениями в законодательстве и подчеркнули важность независимости антикоррупционных органов.
Как известно, несколько дней назад на Украине был принят скандальный закон. Он фактически ликвидировал независимость антикоррупционных органов и подчинял их генпрокурору страны. Население подобные изменения сразу же взбесили. В итоге, начались протесты.
Затем Зеленский внезапно испугался Евросоюза и «передумал» устраивать нападки на НАБУ. Он заявил, что закон, восстанавливающий полномочия органа, будет принят уже на следующей неделе.
Тем временем положение Зеленского на Западе продолжает ухудшаться. Как отмечает газета Financial Times, на фоне скандалов с НАБУ и САП глава киевского режима окончательно пал с некоего «демократического пьедестала». Теперь все видят его замашки диктатора, а также попытки установить вертикаль власти.