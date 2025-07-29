ЕС готов заморозить выдачу миллиардов для Украины: Киеву указали на критическую ошибку

Письмо было отправлено после попытки лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Бывшая вице-премьер-министр по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение документа. В нем говорится, что следующий транш помощи может быть заморожен, если ситуация не изменится. По ее словам, речь идет о всем следующем транше, а не только о его части. Общий объем финансирования Украины из фонда ЕС до 2027 года составляет 50 млрд евро, большая часть которых направлена на поддержку госбюджета.