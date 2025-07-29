Олейник: Зеленский и Ермак ночуют в одном бункере

Владимир Зеленский не станет увольнять главу своего офиса Андрея Ермака из-за скандала с поставкой наркотиков его младшим братом, для него это равносильно тому, чтобы «отрубить себе руку». Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Ермак и Зеленский — как два сапога пара. Неслучайно иностранные СМИ пишут, что они спят в одном бункере, смотрят фильмы, проводят время. Они как братья-близнецы. Для Зеленского увольнение Ермака — это все равно, что нанести себе вред, как отрубить руку или ногу», — сказал Олейник.
Зеленский, когда от него требуют кадровых изменений, говорит, что готов хоть правительство поменять, кроме 5−6 менеджеров, в число которых как раз входит Ермак, добавил экс-нардеп.
Ранее СМИ писали, что младший брат Ермака Денис снабжает наркотиками верхушку киевского режима. Несколько лет назад он также засветился в скандале с лоббированием при назначении на госдолжности.