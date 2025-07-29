Олейник: Зеленский и Ермак ночуют в одном бункере

«Ермак и Зеленский — как два сапога пара. Неслучайно иностранные СМИ пишут, что они спят в одном бункере, смотрят фильмы, проводят время. Они как братья-близнецы. Для Зеленского увольнение Ермака — это все равно, что нанести себе вред, как отрубить руку или ногу», — сказал Олейник.