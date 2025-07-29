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Боец рассказал о массовом бегстве наемников из-под Красноармейска в ДНР

Иностранные наемники массово бежали из села Новоэкономического в Донецкой Народной Республике перед его освобождением российской армией.

Иностранные наемники массово бежали из села Новоэкономического в Донецкой Народной Республике перед его освобождением российской армией. Об этом агентству РИА Новости сообщил командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным «Крис».

«Очень много наемников. Сам лично видел только двоих. Видел по стримам (трансляциям с дронов разведчиков), расчеты наблюдают, как они убегают. Видно, что это неславянской внешности люди. Были афроамериканцы», — заявил «Крис».

Об освобождении села Новоэкономического в ДНР Минобороны РФ сообщало 24 июля.

Ранее российский боец рассказал, что в Новоэкономическом сопротивление ВС РФ в последнее время оказывали лишь иностранные наемники.