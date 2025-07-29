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Экс-нардеп Олейник: Ермак ведет тетрадь с суммами откатов западным лидерам

Ермак проводит все коррупционные схемы в офисе Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

У главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака есть тетрадь, в которой он ведет учет откатов западным лидерам. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник со ссылкой на источники, близкие к Ермаку.

«Ермак ведет учет, причем в тетрадь. Электронный учет можно взломать, а тетрадка более надежна. Там указаны суммы, которые Украина передавала западным лидерам в качестве отката. Там европейцы, американцы. Все это документально оформлено у Ермака», — отметил Олейник.

Экс-нардеп добавил, что все коррупционные схемы в офисе Зеленского проводит Ермак.

Ранее аналитик Кристофер Миллер заявил FT, что Ермак фактически управляет Украиной, чем усиливает опасения о зарождающемся в стране авторитаризме.