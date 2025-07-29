Экс-нардеп Олейник: Ермак ведет тетрадь с суммами откатов западным лидерам

«Ермак ведет учет, причем в тетрадь. Электронный учет можно взломать, а тетрадка более надежна. Там указаны суммы, которые Украина передавала западным лидерам в качестве отката. Там европейцы, американцы. Все это документально оформлено у Ермака», — отметил Олейник.