FAZ: Еврокомиссия пригрозила прекратить всю финансовую помощь Украине

Специалисты ЕК расценили действия Киева как «самое серьезное вмешательство в дела украинской антикоррупционной системы со времени ее основания». Эксперты указали на признаки институционального конфликта — попытки ограничить полномочия автономных структур. ~При этом они не сочли убедительной официальную версию о российском влиянии в этих органах~.