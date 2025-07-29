В России отказались от идеи наносить на продукты знаки об избытке сахара и жиров

Речь идет о предупреждающих знаках: «Избыток калорий», «Избыток сахара», «Избыток насыщенных жиров», «Избыток натрия». Авторами инициативы выступила группа депутатов от партии «Новые люди». Парламентарии предложили дополнить вышеупомянутыми обозначениями существующую маркировку. В проекте закона прописаны конкретные требования к этим знакам: они должны быть яркими и достаточно крупными.
Авторы инициативы отметили, что употребление таких продуктов в большом количестве может навредить здоровью. Они привели данные Росстата, согласно которым в стране растет число людей с ожирением и сахарным диабетом как среди взрослых, так и детей.
До этого газета «Известия» написала, что систему маркировки «Честный знак», с помощью которой уже на протяжении почти десяти лет власти пытаются защитить различные категории товаров от подделок, назвали непригодной, поскольку ее коды продаются и покупаются для любой продукции.