Ливневый тайфун в Пекине привел к гибели 30 человек

В общей сложности в Пекине были переселены 80,3 тыс. жителей. Поврежден 31 участок дорог, нарушено электроснабжение в 136 деревнях.
По информации Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР, шедшие несколько дней подряд ливни спровоцировали сильные наводнения в пекинских районах Миюнь и Хуайжоу, а также в городах Чэндэ и Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Госкомитет по предупреждению стихийных бедствий, минимизации их последствий и оказанию помощи пострадавшим направил рабочие группы в пострадавшие районы.
В дополнение к уже направленным центральным правительством средствам помощи при стихийных бедствиях власти выделили 43 тыс. предметов, включая раскладушки, махровые и шерстяные одеяла и приборы аварийного освещения. Кроме того, в помощь эвакуации населения в районы дополнительно отправлены 2 тыс. домашних аптечек, продукты питания, бутилированная вода, принадлежности для матери и ребенка и гигиенические наборы.