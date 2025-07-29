Ливневый тайфун в Пекине привел к гибели 30 человек

В результате сильных ливней в Пекине погибло 30 человек. Об это сообщило Синьхуа со ссылкой на власти города. 28 человек погибло в городском районе Миюнь, где выпало 543 мм осадков, еще две жертвы в районе Яньцин. В столице Китая, а также в пострадавшей от наводнения провинции Хэбэй в понедельник введен режим экстренного реагирования.