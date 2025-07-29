Чепа объяснил новый ультиматум Трампа стремлением к легким победам

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с aif.ru объяснил стремлением к легким победам заявление президента США Дональда Трампа о намерении сократить предоставленный России срок для урегулирования конфликта на Украине.
«Трампу для внутренней борьбы нужны такие легкие победы. Как, допустим, заявление о том, что вот Трамп закрыл вопрос о Камбодже с Таиландом, хотя вопрос не закрылся и стрельба продолжается. Вот такие вопросы, которые Трамп берет на себя, которые как бы это с его помощью решены. Но вопросы Украины гораздо сложнее, гораздо глубже», — отметил он.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что заявление Трампа нацелено на сохранение его имиджа. По мнению сенатора, что американский лидер пытается опровергнуть мнение его критиков о том, что он «подыгрывает» президенту России Владимиру Путину.
Ранее Трамп пообещал ввести стопроцентные тарифы против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позже он заявил о намерении сократить этот срок до 10−12 дней.