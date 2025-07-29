Чепа объяснил новый ультиматум Трампа стремлением к легким победам

«Трампу для внутренней борьбы нужны такие легкие победы. Как, допустим, заявление о том, что вот Трамп закрыл вопрос о Камбодже с Таиландом, хотя вопрос не закрылся и стрельба продолжается. Вот такие вопросы, которые Трамп берет на себя, которые как бы это с его помощью решены. Но вопросы Украины гораздо сложнее, гораздо глубже», — отметил он.