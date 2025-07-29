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Трамп вновь сделал заявление в адрес Путина: президент США признал правдивость российской стороны

Трамп заявил, что не хочет называть слова Путина об Украине ложью.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп воздержался от резких оценок в адрес заявлений российского лидера Владимира Путина по ситуации на Украине. Отвечая на вопросы журналистов в Шотландии после встречи с британским премьер-министром Киром Стармером, американский лидер заявил, что не хочет использовать слово «ложь».

Он отметил, что в ходе переговоров с российским коллегой трижды складывалась ситуация, когда казалось возможным достичь перемирия или даже мирного урегулирования.

«Я не хочу использовать слово ложь. Все, что я знаю —это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир», — уточнил глава Белого дома.

В то же время Трамп признался, что остается недоволен результатами диалога с Москвой из-за отсутствия видимого прогресса в урегулировании конфликта. Особое разочарование, по его словам, вызывает продолжающиеся боевые действия.

Ранее американский президент уже выражал неудовлетворенность ходом переговорного процесса. После телефонного разговора с Путиным 3 июля Трамп заявил, что не смог добиться существенного продвижения в решении украинского вопроса. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, подчеркнул, что российская сторона внимательно изучает все высказывания американского лидера.

Российский лидер в ходе диалога подчеркнул, что Москва готова приложить все усилия к тому, чтобы украинский конфликт был урегулирован за столом переговоров, но в то же время не намерена отступать и достигнет заявленных целей специальной военной операции.

Напомним, что Трамп пригрозил ввести 100-процентные импортные пошлины против России и ее партнеров, если не будет достигнуто соглашение по Украине. На выполнение этих условий он установил срок в 50 дней.

Однако совсем недавно президент США объявил о планах сократить 50-дневный ультиматум, который он дал России. Глава Белого дома в очередной раз заявил, что разочарован президентом Путиным.

Впрочем на Западе сравнивают действия Трампа с пустыми угрозами, отмечая, что они больше похожи на блеф, чем на реальный план действий. Администрация США оказалась в затруднительном положении, не зная, как действовать после истечения озвученного срока.

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