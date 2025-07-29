Трамп выдвинул РФ новый ультиматум по Украине: ему напомнили о последствиях

«Они будут делать всё, чтобы и давление на Трампа не прекращалось, и, по крайней мере на сегодняшний день, попытки приостановить наступление российских войск для того, чтобы Украина могла усилиться и потом с новыми силами реализовывать этот конфликт до последнего украинца, как говорят европейские партнёры Украины», — пояснил депутат.