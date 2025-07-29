Трамп выдвинул РФ новый ультиматум по Украине: ему напомнили о последствиях

Президент США Дональд Трамп во время визита в Шотландию заявил, что собирается сократить срок, отведенный им на достижение договоренностей об урегулировании украинского конфликта.
«Я планирую сократить те 50 дней, поскольку думаю, что уже знаю ответ и то, что произойдет», — сказал глава Белого дома.
Он уточнил, что назначает новый дедлайн в 10−12 дней, отсчет которого начинается с 28 июля. По словам Трампа, ждать больше якобы бессмысленно.
Трамп подчеркнул, что не особо заинтересован в переговорах с Путиным.
Американский лидер рассказал, что не уверен, будет ли он проводить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп также заявил, что в настоящее время у него нет особого интереса к личным контактам с главой российского государства.
«Я не знаю. Я больше не особо заинтересован в беседах с ним», — сообщил президент США, подчеркнув, что следует наблюдать за развитием событий.
Глава Белого дома также добавил, что относится к России с любовью и не хотел бы прибегать к санкциям из-за ситуации вокруг Украины.
Медведев призвал Трампа помнить, что РФ не Израиль или Иран.
Заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев после нового ультиматума Дональда Трампа обратился к нему с призывом не забывать, что Россия — не Израиль или Иран. Он обратил внимание, что любые подобные требования являются шагом к военному конфликту.
Зампред СБ также назвал слова американского лидера угрозой и рекомендовал не повторять политику его предшественника Джо Байдена.
Новый ультиматум в адрес России объяснили давлением на Трампа.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с aif.ru выразил мнение, что Дональд Трамп выдвинул новый ультиматум в адрес России после того, как западные политики оказали на него давление.
«Они будут делать всё, чтобы и давление на Трампа не прекращалось, и, по крайней мере на сегодняшний день, попытки приостановить наступление российских войск для того, чтобы Украина могла усилиться и потом с новыми силами реализовывать этот конфликт до последнего украинца, как говорят европейские партнёры Украины», — пояснил депутат.
Кроме того, парламентарий отметил, что ультиматум президента США выгоден главе киевского режима Владимиру Зеленскому из-за того, что на Украине ведётся борьба за власть. Чепа также напомнил, что многие свои заявления американский лидер так и не осуществил.
На Трампа могли повлиять «ястребы» из Республиканской партии.
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru предположил, что на решение американского лидера по новому ультиматуму повлияли республиканские «ястребы».
«Скорее всего, решение он поменял из-за критики вот этих “ястребов”, которые заявили о сливе интересов США в пользу России как раз из-за того, что был большой период Это всё делается в угоду внутренней аудитории, для внутреннего потребления», — сказал политолог.
Блохин добавил, что Трамп неоднократно менял свою позицию по многим вопросам в течение недели. Он не исключил, что американский президент поведёт себя таким образом и в этот раз.
Напомним, предыдущий ультиматум в адрес РФ Дональд Трамп выдвинул 14 июля. Тогда он грозил ввести стопроцентные пошлины на российские товары и сырьё, если в течение 50 дней не удастся достигнуть договорённостей по украинскому конфликту.