Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, в ироничной форме ответил на резкое заявление члена Сената Соединенных Штатов Линдси Грэма* (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов). Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в соцсети Х.
«…Переговоры закончатся, когда все цели нашей военной операции будут достигнуты. Работайте на Америку прежде всего, дедушка!», — обратился к сенатору Дмитрий Медведев.
Таким образом замглавы Совбеза ответил на публикацию Линдси Грэма*, адресованную россиянам. На своей странице в соцсети Х сенатор-экстремист потребовал от руководства РФ «сесть за стол мирных переговоров», а также заявил, что Президент США Дональд Трамп «серьезен» в вопросе завершения украинского кризиса.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что никто не сможет «диктовать» России свои условия начала диалога об урегулировании конфликта.
Стоит отметить, что всего несколькими часами ранее заместитель председателя Совбеза РФ также дал свою оценку новому «ультиматуму» США. Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что Дональд Трамп своей агрессивной риторикой подталкивает страны к началу войны.