«Работайте, дедушка!»: Медведев высмеял очередное бессмысленное заявление Грэма*

Таким образом замглавы Совбеза ответил на публикацию Линдси Грэма*, адресованную россиянам. На своей странице в соцсети Х сенатор-экстремист потребовал от руководства РФ «сесть за стол мирных переговоров», а также заявил, что Президент США Дональд Трамп «серьезен» в вопросе завершения украинского кризиса.