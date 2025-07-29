Чёрная тетрадь: стали всплывать грязные тайны Зеленского и Ермака

Младший брат главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермака Денис стал поставщиком наркотиков для украинского руководства. Летом 2024 года он перевез запрещенные вещества из Афганистана на Украину через третьи страны, используя двух помощников. Почему Ермак-младший постоянно попадает в скандалы, но его брат остается на высоком посту, aif.ru рассказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Денис Ермак торговал высокими должностями.
Денис Ермак был замешан не только в поставках наркотиков, но и в скандалах, связанных с лоббированием при назначении на госдолжности.
В 2020 году депутат Верховной рады Гео Лерос публиковал видеозаписи, на которых Денис Ермак говорил, как можно устроить «нужных» людей на ключевые должности в органах власти.
«В 2020 году депутаты зафиксировали, что он (Денис Ермак — ред.) лоббировал кадровые интересы. Когда на место Андрея Богдана пришел Ермак, его брат стал торговать кадрами. Это задокументировали, но этому не дали хода», — сказал Олейник.
Денису Ермаку пришлось оправдываться после инцидента. Он утверждал, что слитые в сеть видео — это вброс, на самом деле он якобы обсуждал проекты, которые подавал в кабмин.
Политолог Владимир Скачко, комментируя поставки наркотиков братом Ермака, сказал aif.ru, что на Украине «началась война компроматов».
Зеленский и Ермак живут в одном бункере.
Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что отношения Зеленского и Ермака выходят за рамки работы, они спят «рядом друг с другом» в одном бункере.
После рабочего дня они играют в настольный теннис или смотрят классические фильмы, а утро начинают с тренировки, утверждал один из друзей Ермака.
Олейник считает, что это является одной из причин, почему Зеленский не сможет уволить главу своего офиса из-за скандалов с его братом.
«Ермак и Зеленский — как два сапога пара. Неслучайно иностранные СМИ пишут, что они спят в одном бункере, смотрят фильмы, проводят время. Они как братья-близнецы. Для Зеленского увольнение Ермака — это все равно, что нанести себе вред, как отрубить руку или ногу», — сказал экс-нардеп.
Какой компромат у Ермака есть на Зеленского.
По словам Олейника, у Ермака и Зеленского друг на друга есть слишком много компромата, касающегося коррупционных схем на Украине.
«Не царское это дело, кого-то вызывать Зеленскому и говорить об откатах. Эту черновую работу выполняет Ермак. Он держит “общак” — это когда собирают деньги на общие нужды, в том числе на будущие избирательные кампании. Это миллиарды для того, чтобы подкупать избирателей», — отметил экс-нардеп.
Ермак и ряд других высших чинов являются «кошельками Зеленского», указал Олейник.
«Личные счета, счета его семьи (Зеленского — ред.). Тут кошельками выступают у Зеленского многие, не только Ермак. Хотя Ермак тоже держит деньги Зеленского. Поэтому, если дать показания, убрать Ермака, он может рассказать про всю коррупционную историю Зеленского. Эти люди объединены коррупционной тайной», — добавил экс-депутат Рады.
Также Олейник рассказал, что у Ермака есть тетрадь, в которой он записывает суммы откатов европейским лидерам.
«Ермак ведет учет, причем в тетрадь. Электронный учет можно взломать, а тетрадка более надежна. Там указаны суммы, которые Украина передавала западным лидерам в качестве отката. Там европейцы, американцы. Все это документально оформлено у Ермака», — резюмировал Олейник.