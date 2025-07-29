Штурмовик «Востока» рассказал о взводе ВСУ, который в полном составе сложил оружие

Стоит отметить, что упадок боевого духа сейчас наблюдается не только у радикалов ВСУ, но и у отправившихся на Украине служить режиму Зеленского наемников. Ранее стало известно о массовом бегстве иностранных комбатантов из донецкого села Новоэкономическое.