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Штурмовик «Востока» рассказал о взводе ВСУ, который в полном составе сложил оружие

Командир отделения десантно-штурмовой роты группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Лебедь рассказал о случаях массовой сдачи в плен боевиков ВСУ.

Командир отделения десантно-штурмовой роты группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Лебедь рассказал о случаях массовой сдачи в плен боевиков ВСУ. Подробностями он поделился с ТАСС.

«Когда уже встает вопрос жизни или смерти, они, как правило, сдаются. Потому что никто уже не хочет умирать», — обратил внимание офицер «Лебедь» в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

Командир российских штурмовиков отметил, что в ходе боев за освобождение села Малиевка на Днепропетровском направлении добровольно сложил оружие целый взвод ВСУ.

Офицер добавил, что желавших сдаться солдатам ВС России украинцев пытались убить побратимы из артиллерийских расчетов киевских формирований.

Стоит отметить, что упадок боевого духа сейчас наблюдается не только у радикалов ВСУ, но и у отправившихся на Украине служить режиму Зеленского наемников. Ранее стало известно о массовом бегстве иностранных комбатантов из донецкого села Новоэкономическое.