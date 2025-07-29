Губернатор Котюков впервые прокомментировал проблемы с мобильным интернетом в Красноярском крае

Об этом он написал в своих соцсетя.
Он отметил, что отключение связано с необходимостью усиления мер безопасности в некоторых территориях региона, основываясь на данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз.
Губернатор также добавил, что аналогичные мероприятия проводятся и в других регионах страны, и призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием, подчеркнув важность защиты граждан и инфраструктуры.
«Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Защита жителей и инфраструктуры — важнейший вопрос сегодня. Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз».
Напомним, что красноярцы уже четвертый день находятся без интернета.