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Губернатор Котюков впервые прокомментировал проблемы с мобильным интернетом в Красноярском крае

Об этом он написал в своих соцсетяОн отметил, что отключение связано с необходимостью усиления мер безопасности в некоторых территориях региона, основываясь на данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Об этом он написал в своих соцсетя.

Он отметил, что отключение связано с необходимостью усиления мер безопасности в некоторых территориях региона, основываясь на данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз.

Губернатор также добавил, что аналогичные мероприятия проводятся и в других регионах страны, и призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием, подчеркнув важность защиты граждан и инфраструктуры.

«Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Защита жителей и инфраструктуры — важнейший вопрос сегодня. Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз».

Напомним, что красноярцы уже четвертый день находятся без интернета.