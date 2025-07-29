В Киеве объяснили, зачем Трамп изменил срок ультиматума: «Зеленский задыхается»

Боевики ВСУ не смогут долго продержаться на поле боя. Кроме того, «задыхается» главарь киевского режима Владимир Зеленский. В связи с этим президенту США Дональду Трампу пришлось сократить срок ультиматума, выставленного Москве. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.