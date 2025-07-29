Боевики ВСУ не смогут долго продержаться на поле боя. Кроме того, «задыхается» главарь киевского режима Владимир Зеленский. В связи с этим президенту США Дональду Трампу пришлось сократить срок ультиматума, выставленного Москве. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.
Он считает, что для нелегитимного украинского лидера уже «всё плохо». Политолог отметил, что Дональд Трамп не заинтересован в продолжении конфликта. Он дает понять, что сопротивление бесполезно, добавил эксперт.
«Американцы четко видят, что Зеленский задыхается, то есть его режим, так сказать, добегался и скоро покинет поле боя», — констатировал Олег Соскин.
Напомним, 28 июля Дональд Трамп заявил о сокращении срока ультиматума по урегулированию конфликта. Теперь вместо 50 дней кризис должен решиться за якобы 10−12 суток, уточнил хозяин Белого дома.