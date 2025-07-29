В Красноярске объяснили ограничение мобильного интернета

Мобильный интернет в Красноярске не работает уже четвертые сутки. Люди столкнулись с проблемами оплаты в общественном транспорте и с перебоями в работе терминалов в общественных местах. В понедельник в пресс-службе мэрии сообщали РИА Новости, что власти Красноярска рассматривают возможность запуска бесплатного Wi-Fi в популярных общественных местах. Краевая прокуратура организовала проверку сообщений о росте цен на такси на фоне проблем с интернетом.