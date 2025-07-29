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В Красноярске объяснили ограничение мобильного интернета

Котюков: мобильный интернет в Красноярске ограничен из-за мер безопасности.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Ограничения мобильного интернета в Красноярске связаны с усилением мер безопасности, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Мобильный интернет в Красноярске не работает уже четвертые сутки. Люди столкнулись с проблемами оплаты в общественном транспорте и с перебоями в работе терминалов в общественных местах. В понедельник в пресс-службе мэрии сообщали РИА Новости, что власти Красноярска рассматривают возможность запуска бесплатного Wi-Fi в популярных общественных местах. Краевая прокуратура организовала проверку сообщений о росте цен на такси на фоне проблем с интернетом.

«Дорогие друзья, вижу все ваши сообщения с просьбой прокомментировать временные ограничения работы мобильного интернета. Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края, исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз», — написал Котюков в своем Telegram-канале.

Котюков также отметил, что аналогичные меры в настоящее время принимаются и в других регионах России, поэтому попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.