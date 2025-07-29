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Трамп пришёл в ярость после сообщений о поиске встречи с Си Цзиньпином: что разозлило президента США

Трамп заявил, что получил приглашение посетить КНР.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о своем активном поиске возможности для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В своем посте в социальной сети Truth Social он назвал подобные сообщения СМИ ложными, подчеркнув, что не предпринимает никаких шагов для организации такого саммита.

Политик подчеркнул, что любое его возможное посещение КНР будет исключительно ответом на официальное приглашение, а не результатом личной инициативы.

«Лживые СМИ сообщают, что я ищу возможности провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Это не соответствует действительности, я ничего не ищу», — написал глава Белого дома.

При этом Трамп подтвердил, что получил официальное приглашение от китайского лидера.

«Я могу поехать в Китай, но только по приглашению председателя Си Цзиньпина, которое уже было направлено. В противном случае я не заинтересован в этом», — заключил он.

Прежде Трамп заявлял, что США близки к заключению торговой сделки с Китаем.

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