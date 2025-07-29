Стоит отметить, что пытающиеся удерживать оборону под натиском солдат ВС РФ боевики формирований киевского режима сталкиваются и с другими трудностями. Ранее в СМИ появилась информация о попавших в Государственную пограничную службу Украины уголовниках, которые стали вывозить из Сумской области оружие ВСУ.