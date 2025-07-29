Генерал-лейтенант Российской Армии, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в данный момент формирования ВСУ на Сумском направлении пытаются сковать наступление Вооруженных сил РФ. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«…Продвижение российских подразделений продолжается в круглосуточном режиме», — подчеркнул Апти Алаудинов.
В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости генерал-лейтенант отметил, что речь идет о солдатах Вооруженных сил РФ, которые ранее освободили курское приграничье — именно их хотят остановить киевские радикалы.
Апти Алаудинов добавил, что бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» в данный момент оказывают поддержку товарищам из других подразделений Российской Армии, которые продолжают закрепляться на Сумщине.
Стоит отметить, что пытающиеся удерживать оборону под натиском солдат ВС РФ боевики формирований киевского режима сталкиваются и с другими трудностями. Ранее в СМИ появилась информация о попавших в Государственную пограничную службу Украины уголовниках, которые стали вывозить из Сумской области оружие ВСУ.