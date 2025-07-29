Казахстан договорился о поставках угля в ЕС через российские порты

В 2022 году экспорт казахстанского угля в ЕС составил 4,4 млн тонн ($419,2 млн), в 2023−6,1 млн тонн ($382 млн), а в 2024 году — 5,2 млн тонн ($312,5 млн). В первой половине 2025 года тоннаж составил 1,6 млн тонн на сумму $82,9 млн (38,5%) от общего экспорта угля.