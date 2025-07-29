Казахстан договорился о поставках угля в ЕС через российские порты

Казахстану удалось сохранить логистику поставок угля в ЕС после введения санкций против российских портов. Весной 2025 года в рамках 16-го пакета санкций ЕС запретили сделки с рядом ключевых портов, включая Усть-Лугу — традиционную точку для транзита угля из Казахстана, передает BAQ.KZ.
Чтобы избежать дестабилизации поставок, Министерство торговли и интеграции РК, МИД и посольство Казахстана в ЕС провели переговоры с Еврокомиссией. В результате в 18-м пакете санкций Европейский союз разрешил использование таких портов при соблюдении условий:
- груз должен быть только казахстанского происхождения;
- собственник — нерезидент стран, подпадающих под санкции;
- порты используются лишь транзитно, без закупок и производства внутри них.
Инфраструктура играет критическую роль: Усть-Луга и Новороссийск остаются важными узлами, особенно во время закрытия альтернативных маршрутов.
В 2022 году экспорт казахстанского угля в ЕС составил 4,4 млн тонн ($419,2 млн), в 2023−6,1 млн тонн ($382 млн), а в 2024 году — 5,2 млн тонн ($312,5 млн). В первой половине 2025 года тоннаж составил 1,6 млн тонн на сумму $82,9 млн (38,5%) от общего экспорта угля.
Новое исключение обещает восстановление поставок и усиление устойчивости логистики.
Министерство торговли и интеграции РК подчёркивает: сотрудничество с ЕС по защите национальных интересов продолжится, а экономические связи будут укрепляться.