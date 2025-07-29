Губернатор Самарской области Федорищев посетил форум «иВолга»

«Для нас “иВолга” — это важная часть работы по поддержке молодежи. Мы создаем условия, чтобы молодые люди могли реализовать свой потенциал в родном регионе. Более 500 проектных заявок подано на грантовые конкурсы, часть из них получила поддержку», — сказал глава области.