Губернатор Самарской области Федорищев посетил форум «иВолга»

В понедельник, 29 июля, в Самарской области завершился молодежный форум ПФО «иВолга». В последний день его посетили губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«1600 молодых людей из 80 регионов страны, 11 представителей из девяти зарубежных государств. Пообщался с ребятами, все отмечают интересную образовательную программу, яркую культурно-досуговую часть форума», — написал губернатор.
Вячеслав Федорищев посетил региональные шатры, ответил на вопросы участников, услышал идеи и проектные предложения, а также дал советы тем, кто спрашивал.
«Для нас “иВолга” — это важная часть работы по поддержке молодежи. Мы создаем условия, чтобы молодые люди могли реализовать свой потенциал в родном регионе. Более 500 проектных заявок подано на грантовые конкурсы, часть из них получила поддержку», — сказал глава области.