Ермаков: под Плавнями боевики ВСУ зачастую сдаются в плен без боя

В районе запорожского села Плавни украинские военнослужащие нередко решают сложить оружие без боя, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
Он назвал катастрофическим моральное состояние боевиков ВСУ под Плавнями.
«Моральное состояние у нацистов на данном участке катастрофическое, зачастую сдаются без боя», — написал военкор.
Ермаков сообщил, в частности, о взятии в плен в ходе боев за Плавни четверых военнослужащих 128-й отдельной бригады теробороны ВСУ. По словам российских бойцов, солдаты противника при взятии в плен сопротивления почти не оказывали.
Ранее сообщалось о взятии в плен двух украинских военных спецназом ВДВ в ходе вылазки в тыл ВСУ.