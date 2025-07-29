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Ермаков: под Плавнями боевики ВСУ зачастую сдаются в плен без боя

Военкор назвал катастрофическим моральное состояние украинских военных на данном участке.

Источник: Аргументы и факты

В районе запорожского села Плавни украинские военнослужащие нередко решают сложить оружие без боя, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

Он назвал катастрофическим моральное состояние боевиков ВСУ под Плавнями.

«Моральное состояние у нацистов на данном участке катастрофическое, зачастую сдаются без боя», — написал военкор.

Ермаков сообщил, в частности, о взятии в плен в ходе боев за Плавни четверых военнослужащих 128-й отдельной бригады теробороны ВСУ. По словам российских бойцов, солдаты противника при взятии в плен сопротивления почти не оказывали.

Ранее сообщалось о взятии в плен двух украинских военных спецназом ВДВ в ходе вылазки в тыл ВСУ.