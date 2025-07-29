Новый премьер Украины из-за протестов может отменить визит в Японию

В связи с протестами, вызванными принятием закона, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов, Юлия Свириденко, недавно назначенная на пост премьер-министра Украины, может отменить свой визит в Японию, запланированный на начало августа. Об этом стало известно из сообщения информационного агентства Kyodo.