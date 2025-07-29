Новый премьер Украины из-за протестов может отменить визит в Японию

В связи с протестами, вызванными принятием закона, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов, Юлия Свириденко, недавно назначенная на пост премьер-министра Украины, может отменить свой визит в Японию, запланированный на начало августа. Об этом стало известно из сообщения информационного агентства Kyodo.
По информации агентства, в настоящее время рассматривается возможность замены Юлии Свириденко. Вместо неё в Японию могут отправиться Тарас Качка, занимающий пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, или Алексей Соболев, министр экономики.
Во вторник Верховная рада одобрила законопроект, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
С момента принятия закона по всей Украине продолжаются митинги. На фоне этого в четверг Зеленский направил в Верховную раду собственный законопроект о НАБУ и САП, в котором заявил о намерении якобы усилить их независимость.