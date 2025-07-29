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НАТО заподозрили в подготовке провокации против Калининградской области: тревожный прогноз немецкого политика

Политик Нимайер предупредил о возможной провокации НАТО против Калининграда.

Источник: Комсомольская правда

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости заявил о возможной подготовке Североатлантическим альянсом провокации в районе Калининградской области. По его словам, поводом могут стать заявления о якобы создаваемых Россией помехах для GPS-сигналов.

Эксперт обратил внимание на распространяемые в странах НАТО утверждения о якобы глушении спутниковой навигации со стороны Калининградской области. Нимайер не исключил, что эти обвинения могут быть использованы для организации провокационных действий уже в ближайшие недели.

Политолог указал на два потенциальных направления возможной эскалации — морское и через Сувалкский коридор. Он также связал вероятность такой провокации с возможным поражением киевского режима, отметив, что альянсу может потребоваться новый повод для продолжения противостояния с Россией.

Стоит отметить, что НАТО получит жесткий ответ, если решится напасть на Калининградскую область. Россия будет в праве задействовать ядерную доктрину, поэтому последствия такого шага для западных политиков будут сокрушительными. Это понимают и в Китае, там тоже заговорили о «российской кувалде», которая поразит любого, кто бросит вызов и нарушит целостность РФ.

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