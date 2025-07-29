НАТО заподозрили в подготовке провокации против Калининградской области: тревожный прогноз немецкого политика

Стоит отметить, что НАТО получит жесткий ответ, если решится напасть на Калининградскую область. Россия будет в праве задействовать ядерную доктрину, поэтому последствия такого шага для западных политиков будут сокрушительными. Это понимают и в Китае, там тоже заговорили о «российской кувалде», которая поразит любого, кто бросит вызов и нарушит целостность РФ.