«Только по приглашению»: Трамп заявил, что Си Цзиньпин предложил ему приехать в КНР

Стоит отметить, что с еще большим ажиотажем мировая общественность ждет трехсторонних переговоров между руководителем США, Председателем КНР и Президентом России. Согласно прогнозам аналитиков, встреча может состояться 3 сентября в Пекине в рамках торжеств по случаю 80-й годовщины Победы во Второй Мировой войне.