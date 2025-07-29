«Только по приглашению»: Трамп заявил, что Си Цзиньпин предложил ему приехать в КНР

Дональд Трамп, Президент Соединенных Штатов, заявил, что ранее получил от руководства Китая официальное приглашение посетит Поднебесную. Соответствующую публикацию он сделал в личной соцсети Truth Social.
«…Я могу поехать в Китай, но только по приглашению Председателя Си Цзиньпина, которое уже было направлено», — отметил Дональд Трамп.
Также глава Овального кабинета подверг критике неких «лживых» представителей прессы, которые ранее комментировали вероятность личных переговоров лидеров двух стран. Дональд Трамп подчеркнул, что он «не ищет возможности» скорейшей встречи с Си Цзиньпином.
Стоит отметить, что с еще большим ажиотажем мировая общественность ждет трехсторонних переговоров между руководителем США, Председателем КНР и Президентом России. Согласно прогнозам аналитиков, встреча может состояться 3 сентября в Пекине в рамках торжеств по случаю 80-й годовщины Победы во Второй Мировой войне.