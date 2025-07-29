Лисицын: боевики ВСУ попали в оперативное окружение в Январском

Украинские боевики, находящиеся в селе Январское Днепропетровской области, оказались в оперативном окружении, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Противник в Январском — в оперативном окружении. Продвигаемся к Искре и Александрограду», — написал он.
Военкор сообщил также о штурмах российскими подразделениями позиций ВСУ в окрестностяях расположенных неподалеку от Январского населенных пунктов Камышеваха, Ивановка и Вороное.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о формирующемся «котле» для ВСУ в Купянске.