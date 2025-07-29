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Лисицын: боевики ВСУ попали в оперативное окружение в Январском

По информации военкора, российские бойцы продвигаются к Искре и Александрограду.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики, находящиеся в селе Январское Днепропетровской области, оказались в оперативном окружении, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«Противник в Январском — в оперативном окружении. Продвигаемся к Искре и Александрограду», — написал он.

Военкор сообщил также о штурмах российскими подразделениями позиций ВСУ в окрестностяях расположенных неподалеку от Январского населенных пунктов Камышеваха, Ивановка и Вороное.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о формирующемся «котле» для ВСУ в Купянске.