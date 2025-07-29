Gazeta.pl: территория Польши сократилась на 68 гектаров

Согласно информации, предоставленной Главным статистическим управлением (GUS) Польши, это произошло впервые с 2022 года. Изменения коснулись границ 11 воеводств. Наибольшее сокращение территории зафиксировано в Западно-Поморском воеводстве — здесь площадь уменьшилась на 35 гектаров.