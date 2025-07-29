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Gazeta.pl: территория Польши сократилась на 68 гектаров

Территория республики сократилась впервые с 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Территория Польши уменьшилась на 68 гектаров. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Gazeta.pl.

Согласно информации, предоставленной Главным статистическим управлением (GUS) Польши, это произошло впервые с 2022 года. Изменения коснулись границ 11 воеводств. Наибольшее сокращение территории зафиксировано в Западно-Поморском воеводстве — здесь площадь уменьшилась на 35 гектаров.

Gazeta.pl отмечает, что уменьшение территории страны связано с решением властей Польши привести границы прибрежных зон в соответствие с фактической морской линией.

Ранее министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил о завершении строительства электронного барьера на всей протяжённости границы с Белоруссией.