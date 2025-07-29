Gazeta.pl: территория Польши сократилась на 68 гектаров

Территория Польши уменьшилась на 68 гектаров. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Gazeta.pl.
Согласно информации, предоставленной Главным статистическим управлением (GUS) Польши, это произошло впервые с 2022 года. Изменения коснулись границ 11 воеводств. Наибольшее сокращение территории зафиксировано в Западно-Поморском воеводстве — здесь площадь уменьшилась на 35 гектаров.
Gazeta.pl отмечает, что уменьшение территории страны связано с решением властей Польши привести границы прибрежных зон в соответствие с фактической морской линией.
Ранее министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил о завершении строительства электронного барьера на всей протяжённости границы с Белоруссией.