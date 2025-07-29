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Трамп заявил, что получил приглашение в Китай

Президент США утверждает, что не ищет возможности провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай, хотя не ищет возможности как можно скорее встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Лживые СМИ сообщают, что я ищу возможности провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином», — написал он в Truth Social, подчеркнув, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Трамп заявил, что может поехать в Китай только по приглашению Си Цзиньпина, «которое уже было направлено». По его словам, в противном случае он не заинтересован во встрече.

Ранее американский лидер заявил, что США могут в скором времени заключить торговое соглашение с Китаем.

Сообщалось также, что администрация Трампа временно сняла ограничения на экспорт технологий в Китай.

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