Трамп сообщил о приглашении в Китай, но опроверг поиск встречи с Си Цзиньпином

«Лживые СМИ сообщают, что я ищу возможности провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Это не соответствует действительности, я ничего не ищу», — написал он в своей социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, он может поехать в Китай, но только по приглашению председателя Си Цзиньпина, которое уже было направлено. Глава Белого дома подчеркнул, что в противном случае он не заинтересован в этом визите.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп сократил пятидесятидневный срок, который дал России на урегулирование конфликта на Украине, до 10−12 дней. Он подчеркнул, что потерял интерес к переговорам с Москвой, которые не приводят к прорыву.