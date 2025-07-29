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Медведев четко указал Грэму* на его роль в переговорах России и Украины

Не президенту США Дональду Трампу и не сенатору Линдси Грэму (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) указывать, когда России «садиться за стол переговоров». Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Не США решать, когда России «садиться за стол переговоров» с Украиной, заявил Медведев.

Не президенту США Дональду Трампу и не сенатору Линдси Грэму (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) указывать, когда России «садиться за стол переговоров». Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Не вам и не Трампу диктовать, когда “садиться за стол переговоров”», — заявил Медведев в соцсети X. Он отметил, что переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели спецоперации.

Ранее, 15 июля, сенатор Линдси Грэм в соцсети X угрожал России последствиями, если Москва не выполнит ультиматум Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине в течение 50 дней. Также Трамп и Грэм неоднократно выступали с заявлениями о необходимости усиления давления на Россию, включая новые санкции и передачу замороженных российских активов Украине.

*Линдси Грэм внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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