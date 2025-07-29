Медведев четко указал Грэму* на его роль в переговорах России и Украины

Ранее, 15 июля, сенатор Линдси Грэм в соцсети X угрожал России последствиями, если Москва не выполнит ультиматум Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине в течение 50 дней. Также Трамп и Грэм неоднократно выступали с заявлениями о необходимости усиления давления на Россию, включая новые санкции и передачу замороженных российских активов Украине.