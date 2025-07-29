CNN: резкое решение Трампа поставило Украину в тяжелое положение

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за стремление ускорить переговорный процесс, отметив, что сокращение срока перемирия с 50 до 10−12 дней может приблизить окончание конфликта. В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал инициативу Трампа «игрой ультиматумов» и увидел в ней угрозу эскалации между США и Россией.