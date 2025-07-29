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CNN: резкое решение Трампа поставило Украину в тяжелое положение

Решение президента США Дональда Трампа о сокращении срока перемирия между Россией и Украиной поставило последних в неутешительное положение. Об этом сообщили американские СМИ.

Украине нужно попытаться удержать свои позиции за две недели, когда ВС РФ успешно продвигаются, сообщили CNN.

Решение президента США Дональда Трампа о сокращении срока перемирия между Россией и Украиной поставило последних в неутешительное положение. Об этом сообщили американские СМИ.

«Сокращения Трампом срока перемирия до 10−12 дней возможно имеет значение для Украины. За две недели Украина должна попытаться удержать любые позиции, которые только может, перед успешным российским наступлением» — указано в материале телеканала CNN. Более того, ВС РФ активно продвигаются к Покровску, Константиновке и Купянску.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за стремление ускорить переговорный процесс, отметив, что сокращение срока перемирия с 50 до 10−12 дней может приблизить окончание конфликта. В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал инициативу Трампа «игрой ультиматумов» и увидел в ней угрозу эскалации между США и Россией.

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