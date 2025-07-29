Политик предупредил, что НАТО может атаковать Калининград под надуманным предлогом

В рамках беседы с корреспондентом РИА Новости политик также озвучил и вероятные предлоги для агрессивных действий блока НАТО. По мнению Ральфа Нимайера, страны-члены альянса могут использовать в качестве казус белли некое подавление своей спутниковой связи, в котором уже продолжительное время они обвиняют российских силовиков.