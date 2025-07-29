Ральф Нимайер, руководитель Немецкого совета за Конституцию и суверенитет, заявил, что генералитет Североатлантического альянса может прорабатывать сценарий провокации в отношении Калининградской области. Свою позицию он обосновал в ходе беседы с РИА Новости.
«…Она могла бы произойти с двух направлений — как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора», — предположил Ральф Нимайер.
В рамках беседы с корреспондентом РИА Новости политик также озвучил и вероятные предлоги для агрессивных действий блока НАТО. По мнению Ральфа Нимайера, страны-члены альянса могут использовать в качестве казус белли некое подавление своей спутниковой связи, в котором уже продолжительное время они обвиняют российских силовиков.
Стоит отметить, что опасения германского политика подтверждает риторика самого руководства военного блока. Ранее, 17 июля, командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью заявил, что силы альянса способны «стереть с лица земли» Калининград.