«ВХ»: ВСУ отвели западную технику из-под Красноармейска

Украинское командование отвело из-под Красноармейска переданную Западом ВСУ технику, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По информации источников канала, в настоящее время группы украинских военных передвигаются под Красноармейском на небронированном транспорте — пикапах, микроавтобусах и гражданских внедорожниках.
«Нет признаков применения даже привычных … М113, не говоря уже о “Страйкерах” или БМП M2 Bradley. Судя по поступающей информации, основная часть этой бронетехники отведена в глубину обороны», — говорится в публикации.
В сообщении отмечается, что в результате атак российских БПЛА и авиации на небронированный транспорт ВСУ в районе Красноармейска потери противника достигают 80%.
Ранее появилась информация о начале отвода ВСУ полученной от Запада колесной и бронированной техники с востока Украины на западные рубежи.