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«ВХ»: ВСУ отвели западную технику из-под Красноармейска

По информации источников канала, группы украинских военных в районе города передвигаются на небронированном транспорте, неся большие потери из-за атак БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Украинское командование отвело из-под Красноармейска переданную Западом ВСУ технику, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По информации источников канала, в настоящее время группы украинских военных передвигаются под Красноармейском на небронированном транспорте — пикапах, микроавтобусах и гражданских внедорожниках.

«Нет признаков применения даже привычных … М113, не говоря уже о “Страйкерах” или БМП M2 Bradley. Судя по поступающей информации, основная часть этой бронетехники отведена в глубину обороны», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что в результате атак российских БПЛА и авиации на небронированный транспорт ВСУ в районе Красноармейска потери противника достигают 80%.

Ранее появилась информация о начале отвода ВСУ полученной от Запада колесной и бронированной техники с востока Украины на западные рубежи.

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