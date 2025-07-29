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Над регионами России сбили более 70 БПЛА. Военная операция, день 1252-й

Над регионами России ночью сбили 74 украинских беспилотника. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, ВСУ бросают все силы в направлении Сум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не президенту США Дональду Трампу решать, когда начинать и заканчивать переговоры по урегулированию на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:34 Украина внесла рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, пишет РИА Новости.

Кроме того, музыканта внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

8:25 ❗️В Ростовской области возобновили движение поездов через станцию Сальск в обход участка, поврежденного в результате падения обломков БПЛА, сообщили в РЖД.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети.

8:20 Ночью по объектам в городе Каменское Днепропетровской области Украины был нанесен ракетный удар, пишет «Страна.ua».

8:16 В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:15 Расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Север» уничтожили боевую технику, склад боеприпасов, пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на Харьковском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:12 ⚡️Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко ответил на призыв американского сенатора Линдси Грэма к России сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

«Не вам и не [президенту США Дональду] Трампу диктовать, когда “садиться за стол переговоров”. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — подчеркнул он в соцсети Х.

8:10 ВСУ бросают все силы, пытаясь остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Но продвижение российских подразделений продолжается в круглосуточном режиме», — сказал он в беседе с РИА Новости.

8:05 ?Над регионами России ночью сбили 74 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

В небе над Брянской областью уничтожили 43 БПЛА, над Ростовской — 22, шесть — над Калужской, два — над Смоленской, один — над Ленинградской.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1252-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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