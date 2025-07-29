В Иркутске обсудили перспективы развития Свердловского округа

Участники обсудили перспективы развития столицы Прибайкалья, в том числе этого района областного центра, роль жителей в решении актуальных вопросов.
«По опыту знаю, что вы — по-настоящему неравнодушные люди, которые переживают за свое дело. Общаясь напрямую с иркутянами, понимаете и слышите их, являетесь проводниками между жителями и властью. Хочу сказать вам спасибо за стойкость, профессионализм, энтузиазм, верность и преданность партии. Для меня очень важны встречи в такой неформальной обстановке. Это возможность оперативно получить обратную связь, актуализировать план действий по развитию нашего Иркутска, а также повод рассказать о текущей обстановке», — подчеркнул Руслан Болотов.
Мэр напомнил, что с момента, когда он возглавил город пять лет назад, одним из приоритетов стало укрепление инженерного каркаса. По мнению градоначальника, именно это будет способствовать дальнейшему развитию других ключевых направлений.
Так, на правом берегу Ангары завершена реконструкция канализационных очистных сооружений, на очереди КОС левого берега. Соответствующий проект прошел экспертизу. Заявка для включения в федеральную программу «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» подана весной этого года.
После завершения в ноябре 2025-го строительства теплового луча на улице Баррикад появится возможность возводить вблизи школы и детские сады, жилые дома. Реконструкция имеющейся инженерной инфраструктуры снизит нагрузку на коммуникации, будет способствовать перераспределению мощностей на другие районы города.
Что касается укрепления социального каркаса, в Иркутске на разной стадии строительства, проектной и предпроектной подготовки находятся сразу 27 объектов, сообщает пресс-служба мэрии. На территории Свердловского округа строят школу в микрорайоне Союз, в ближайших планах — общеобразовательные учреждения на улицах Костычева и Мелентьева. При этом в текущем году ввели в эксплуатацию новый блок школы № 75, куда 1 сентября придут заниматься младшеклассники.
Отдельно обсудили ремонт дорог. Мэр напомнил об обновлении улиц Академическая, Захарова, ремонте верхних слоев асфальта на основных магистралях в Свердловском округе, а также подчеркнул важность работы над проектированием реконструкции Лермонтовской развязки.
В ходе встречи также поднимали вопросы ремонта учреждений образования, обновления остановок, благоустройства общественных пространств и дворов.
Руслан Болотов напомнил присутствующим об эффективных механизмах по решению таких задач: партийных проектах «Народные инициативы» и «Есть решение». Благодаря предложениям горожан по этим программам в Иркутске ежегодно воплощаются десятки идей. Мэр подчеркнул, что в этом большая заслуга и лидеров первичных отделений партии.
Ранее подобная встреча главы города с секретарями «первичек» прошла в Правобережном округе.