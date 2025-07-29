Медведев жестко ответил сенатору Грэму* на заявление по Украине

Ранее Медведев жестко ответил главе Белого дома на ультиматумы, которые он выставляет Москве. Зампред Совбеза РФ призвал Трампа помнить, что Россия — это не Иран или Израиль. Он также назвал каждый ультиматум шагом к войне.