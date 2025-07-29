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Медведев жестко ответил сенатору Грэму* на заявление по Украине

Медведев: не Грэму* и не Трампу диктовать, когда проводить переговоры.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не сенатору США Линдси Грэму* и не американскому президенту Дональду Трампу решать, когда нужно «садиться за стол переговоров» в конфликте на Украине.

«Не вам и не Трампу диктовать, когда садиться за стол переговоров. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — написал политик в Х.

Ранее Медведев жестко ответил главе Белого дома на ультиматумы, которые он выставляет Москве. Зампред Совбеза РФ призвал Трампа помнить, что Россия — это не Иран или Израиль. Он также назвал каждый ультиматум шагом к войне.

Медведев также заявил, что переговоры с Украиной в Стамбуле необходимы для достижения победы России, а не ради компромиссного мира на чьих-то выдуманных условиях.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

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