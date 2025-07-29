«Не вам диктовать»: Медведев ответил «дедуле» из Штатов на требование по Украине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что больше не заинтересован в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Правда затем глава Штатов намекнул, что хотел бы заключить с Москвой выгодные торговые соглашения, если конфликт будет завершён.